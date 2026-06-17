На поддержку сельского хозяйства на Ставрополье выделили 500 млн рублей

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

Около 500 млн рублей государственной поддержки выделили на развитие садоводства на Ставрополье. Деньги пойдут на закладку новых садов, уход за насаждениями и развитие питомников, а также на помощь уже действующим аграриям. А уже этой осенью специалисты планируют заложить 122 гектара новых садов и 137 гектаров питомников.

На сегодняшний день в отрасли работают и развиваются 50 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, на которых выращиваются яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, орехоплодные культуры и многое другое.

«Развитие садоводства – это новые рабочие места, инвестиции в сельские территории и качественная продукция для жителей Ставрополья и всей страны» – пишет в своих социальных сетях губернатор Владимир Владимиров.

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