Директор фирмы на Ставрополье попался на краже 3,3 млн при благоустройстве аллеи

Фото: УФСБ России по СК

В селе Русском Курского округа Ставрополья директор местной фирмы попал под следствие за мошенничество при исполнении госконтракта. Подрядчика подозревают в краже 3,3 млн рублей. Следствие считает, что он обманул администрацию, завысил смету, занизил толщину асфальта, когда занимался благоустройством аллеи на улице Школьной.

«Установлено, что предприниматель в целях получения незаконной прибыли при сдаче работ заказчику указал в финансово-отчетных документах недостоверные сведения о стоимости примененных строительных материалов на сумму более 3,3 млн рублей», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным СКР, подрядчик уложил четыре сантиметра асфальта вместо шести положенных. А толщина подсыпки составила всего два сантиметра вместо требуемых 15. Такая экономия стоила мунипалитету круглой суммы, а работу придется переделывать.

«В целях обеспечения исполнения приговора на имущество подозреваемого наложен арест. Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД России», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

На подрядчика возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту грозит до 10 лет колонии.

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