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НовостиОбщество17 июня 2026 10:14

Гражданке США и Австрии запретили въезд в Россию благодаря УФСБ Ставрополья

Правоохранительные органы доказали причастность Альмут Роховански к антироссийской деятельности
Виктория КУЗНЕЦОВА
Иностранке запретили въезд в Россию на 30 лет

Иностранке запретили въезд в Россию на 30 лет

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

После вмешательства УФСБ России по Ставропольскому краю гражданке США и Австрии Альмут Роховански запретили въезд на территорию РФ. Ограничение будет действовать для нее на протяжении 30 лет.

Сотрудники УФСБ смогли доказать, что иностранка работала в организации, признанной на территории РФ нежелательной. Компания финансировала антироссийские программы. За такую деятельность Роховански больше не сможет приезжать в Россию.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”, закрыт въезд иностранке сроком на 30 лет».