На Ставрополье 15-летняя девочка погибла под колёсами авто

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кировском муниципальном округе Ставропольского края произошла трагедия. 15-летняя девочка каталась на самокате, попала под автомобиль и скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава округа Николай Новопашин.
Глава муниципалитета выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Он также обратился к родителям и попросил воздержаться от покупки детям электросамокатов.
«При неправильном использовании и отсутствии защитных средств эти устройства представляют серьёзную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», - говорит Николай Новопашин.
Глава поручил своему заместителю Ирине Битик усилить профилактические беседы в пришкольных лагерях.
А родителям - ещё раз поговорить с детьми о правилах безопасности: не разрешать кататься по проезжей части, контролировать места и время катания, требовать обязательного ношения шлема и защиты.
«Прошу отнестись к этому максимально серьёзно», - пишет глава округа в своих соцсетях.
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