На Ставрополье 15-летняя девочка погибла под колёсами авто

Николай Новопашин призвал родителей не покупать детям самокаты. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском муниципальном округе Ставропольского края произошла трагедия. 15-летняя девочка каталась на самокате, попала под автомобиль и скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава округа Николай Новопашин.

Глава муниципалитета выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Он также обратился к родителям и попросил воздержаться от покупки детям электросамокатов.

«При неправильном использовании и отсутствии защитных средств эти устройства представляют серьёзную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», - говорит Николай Новопашин.

Глава поручил своему заместителю Ирине Битик усилить профилактические беседы в пришкольных лагерях.

А родителям - ещё раз поговорить с детьми о правилах безопасности: не разрешать кататься по проезжей части, контролировать места и время катания, требовать обязательного ношения шлема и защиты.

«Прошу отнестись к этому максимально серьёзно», - пишет глава округа в своих соцсетях.

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