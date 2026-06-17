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НовостиОбщество17 июня 2026 11:17

Виновника аварии обязали оплатить эвакуацию потерпевшей на Ставрополье

Прокуратура через суд добилась взыскания 494 тысяч рублей
Александра РУДЕНКО
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Почти полмиллиона рублей заплатит виновник аварии на Ставрополье. В апреле 2024 года мужчина устроил ДТП, в котором серьезно пострадала 49-летняя женщина. Ее пришлось экстренно доставлять из Предгорного округа в больницу Ставрополя на вертолете.

«Постановлением суда виновник аварии привлечен к ответственности. Финансирование транспортировки пострадавшей осуществлено за счет средств бюджета», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Чтобы компенсировать потраченные государством деньги, прокуратура пошла в суд. Надзорники потребовали с виновника ДТП заплатить 494 тысяч рублей. Суд согласился с этой позицией и обязал ставропольца выплатить всю сумму.

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