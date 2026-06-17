Почти 90 фонарей починили в сквере Декабристов в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В сквере Декабристов в Ставрополе починили почти 90 светильников. Городскую территорию обновили в 2020 году, и коммунальщиком предстояло заняться ремонтом 65 торшеров со светодиодными лампами и 24 фонаря. Также специалисты занимаются обновлением лампочек на оживленных городских улицах.

«Всего в 2026 году планируется построить почти 13 километров новых линий на проезде Янтарном, улицах Кленовой, Марьинской, переулке Звёздном от Лазурного до Янтарного, улицах Ландышевой, Кизиловой, Ромашковой от Янтарного до Южного обхода, Васильковой от Алмазной до Бирюзовой, а также на проезде Лазурном», – заявили в администрации Ставрополя.

Ранее стало известно, что с 21 июня в Ставрополе завершает работу маршрут №13м. Заменять его не будут – по тому же пути едет маршрут №13. Стоимость проезда на нем останется прежней – 40 рублей. Для удобства пассажиров в мэрии обещают увеличить количество автобусов.

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