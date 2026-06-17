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НовостиОбщество17 июня 2026 11:42

Картель трех компаний на 100 млн рублей раскрыли в Ставропольском крае

Фирмы объединились и удерживали цены на торгах
Виктория КУЗНЕЦОВА
Картельный сговор раскрыли на Ставрополье

Картельный сговор раскрыли на Ставрополье

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье УФАС подтвердило существование картеля, общая стоимость контрактов в котором составила 100 млн рублей. В сговоре замешаны три компании, которые занимаются поставкой счетчиков электроснабжения и прочей продукций.

Компании договорились не конкурировать между собой. Они искусственно поддерживали цены на торгах, заключая контракты с минимальным снижением максимальной цены. Это причинило ущерб не только другим фирмам, которые не могли конкурировать, но и государству.

«Ставропольское УФАС установило, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах. Суд апелляционной инстанции также признал решение управления законным и обоснованным» – рассказали в УФАС Ставропольского края.

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