Картель трех компаний на 100 млн рублей раскрыли в Ставропольском крае

Картельный сговор раскрыли на Ставрополье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье УФАС подтвердило существование картеля, общая стоимость контрактов в котором составила 100 млн рублей. В сговоре замешаны три компании, которые занимаются поставкой счетчиков электроснабжения и прочей продукций.

Компании договорились не конкурировать между собой. Они искусственно поддерживали цены на торгах, заключая контракты с минимальным снижением максимальной цены. Это причинило ущерб не только другим фирмам, которые не могли конкурировать, но и государству.

«Ставропольское УФАС установило, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах. Суд апелляционной инстанции также признал решение управления законным и обоснованным» – рассказали в УФАС Ставропольского края.

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