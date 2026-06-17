Картель трех компаний на 100 млн рублей раскрыли в Ставропольском крае

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
На Ставрополье УФАС подтвердило существование картеля, общая стоимость контрактов в котором составила 100 млн рублей. В сговоре замешаны три компании, которые занимаются поставкой счетчиков электроснабжения и прочей продукций.
Компании договорились не конкурировать между собой. Они искусственно поддерживали цены на торгах, заключая контракты с минимальным снижением максимальной цены. Это причинило ущерб не только другим фирмам, которые не могли конкурировать, но и государству.
«Ставропольское УФАС установило, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах. Суд апелляционной инстанции также признал решение управления законным и обоснованным» – рассказали в УФАС Ставропольского края.
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