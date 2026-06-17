В Лермонтове проверяют сообщение о возможном теракте в больнице

Медучреждение обследуют кинологи. Фото: соцсети главы г. Лермонтова

В городе Лермонтове Ставропольского края экстренные службы проверяют сообщение о возможном террористическом акте на территории Клинической больницы №101. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Елена Кобозева.

Тревожное сообщение о возможном теракте в медучреждении поступило на пульт дежурного 112 сегодня, 17 июня.

«К учреждению незамедлительно выехали службы ОВД, МЧС, АСС, специалисты администрации ГОиЧС, а также коммунальные службы», - рассказывает Елена Кобозева.

Сейчас на месте работают сотрудники кинологической службы - они обследуют территорию больницы. Проводится проверка.

Обновлено: угроза оказалась ложной.

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