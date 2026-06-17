Минпром Ставрополья отрицает дефицит топлива в Ставропольском крае

Дефицит топлива на Ставрополье опровергают власти Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство энергетики и промышленности Ставрополья отрицает дефицит топлива в регионе. Власти называют ситуацию с бензином на некоторых заправках «временными локальными простоями». Связывают сложившуюся ситуации с распространением некой информации, которая спровоцировала сильный спрос.

«Дополнительным фактором выступает начавшийся сезон отпусков, который традиционно сопровождается увеличением потребления топлива. Официальные ограничения на продажу топлива на территории края не вводились. При этом руководство конкретных компаний может принимать собственные решения», – уверяют в минпроме.

Власти ссылаются на некоторые заправки, которые «вынуждено» вводят ограничения по отпуску бензина на одну машину. Топливные же компании, говорят в министерстве, принимают все необходимые меры, чтобы стабильно поставлять топливо в край. На нефтебазах его «достаточно для обеспечения потребностей региона».

Тем временем жители Ставропольского края продолжают жаловаться на банальное отсутствие АИ-95 на ряде заправок. Людям приходится ездить по пяти-шести станциям в надежде урвать хотя бы полбака. Утром 17 июня и вовсе у АЗС скопились пробки. И пока власти отрицают дефицит и ссылаются на «плановые ремонты» или «искусственный ажиотаж», эксперты и экономисты видят другую проблему.

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