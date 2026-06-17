Дагестан и Пакистан обсудили перспективы развития торгово-экономических связей между регионами

Врио главы Дагестана Федор Щукин встретился с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизи. Фото: Федор Щукин

Врио главы Дагестана Федор Щукин встретился с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизи. Стороны обсудили совместные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. По словам Щукина, этот визит можно считать важным шагом к укреплению дружеских связей:

«Для нас большая честь развивать деловые и культурные контакты с Пакистаном, тем более что нас объединяют общие духовные ценности».

В вопросах сотрудничества ключевое преимущество Дагестана – выгодное географическое положение на пересечении международных маршрутов. Республика участвует в развитии грузопотоков коридора «Север – Юг» и приглашает пакистанских партнеров посетить регион для обсуждения создания совместных производств и переработки сельхозпродукции.

Особый интерес пакистанского гостя вызвал туризм. Накануне встречи посол побывал в Дербенте и опубликовал фотографии в соцсетях, которые вызвали огромный отклик. Тирмизи выразил уверенность, что в ближайшее время стоит ожидать роста турпотока из Пакистана в Дагестан, ведь у народов много общего в культуре и кухне.

Стороны также договорились о студенческих стажировках, культурных мероприятиях и диалоге между религиозными организациями. Федор Щукин добавил:

«Это основа, на которой строятся долгосрочные и доверительные отношения. Уверен, впереди нас ждет совместная работа над реальными проектами. Мы настроены решительно и ждем конкретных шагов навстречу друг другу».

В завершение посол добавил, что знает и любит творчество Расула Гамзатова еще с университетских лет. Он рассказал, что друг дагестанского поэта, пакистанский автор Фаиз Ахмад Фаиз, лауреат Ленинской премии, посвятил Гамзатову несколько произведений и питал особую любовь к дагестанскому народу. После этой истории врио Дагестана подарил гостю книгу Гамзатова.

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