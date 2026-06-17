Вездеходами и багги в России можно будет управлять по обычным правам

За руль багги скоро можно будет сесть с обычными правами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России водители с обычными правами смогут управлять тяжелой внедорожной техникой. Согласно документу, за руль арендованных вездеходов, багги и снегоболотоходов можно садиться с категорией B, C или D. Об этом сообщают коллеги из издания BFM Кубань.

Раньше для управления транспортом такого вида требовались права машиниста-тракториста. На фоне обновления закона председатель комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын заявил, что это поможет для развития мото- и снегоходного туризма.

Более того, власти считают, что решение должно быть выгодно для малого бизнеса в сфере проката. Документ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. После этого водители легковушек и грузовиков смогут управлять вездеходами без страха быть оштрафованными.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru