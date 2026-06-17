Жителя Ставрополья задержали за призывы к экстремизму

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья местного жителя задержали за призывы к экстремизму в социальных сетях. По данным регионального УФСБ, мужчина опубликовал в своих соцсетях серию провокационных постов.

«Злоумышленник, используя принадлежащий ему аккаунт в мессенджере, разместил публикацию, содержащую публичные призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц, выделенных по национальному признаку», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

На ставропольца вышли правоохранительные органы. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Фигуранту грозит до пяти лет колонии.