Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 14:19

Жителя Ставрополья задержали за призывы к экстремизму

В своих социальных сетях он публиковал провокационные посты
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья местного жителя задержали за призывы к экстремизму в социальных сетях. По данным регионального УФСБ, мужчина опубликовал в своих соцсетях серию провокационных постов.

«Злоумышленник, используя принадлежащий ему аккаунт в мессенджере, разместил публикацию, содержащую публичные призывы к осуществлению насильственных действий в отношении лиц, выделенных по национальному признаку», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

На ставропольца вышли правоохранительные органы. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Фигуранту грозит до пяти лет колонии.