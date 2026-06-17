В Ботлихском районе Дагестана сель сошел на дорогу республиканского значения

Ранее подобные оползни сошли в селении Верхнее Казанице Буйнакского района. Фото: соцсети очевидцев

Вечером 17 июня в Ботлихском районе произошел сход селевой массы на дорогу республиканского значения на участке между населенными пунктами Муни и Кванхидатли. Как сообщает пресс-служба МЧС Дагестана, инцидент случился в 18:15 мск из-за сильных дождей, проезд был полностью перекрыт.

«На месте оперативно работала спецтехника. Уже в 18:40 мск дорожное полотно было расчищено, и движение транспорта восстановлено в штатном режиме. На время проведения восстановительных работ для водителей был организован объездной маршрут», – говорится в сообщении ведомства.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент полностью восстановлено транспортное сообщение с населенным пунктом Ратлуб Шамильского района.

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