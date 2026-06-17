В Дагестане обещают 150 тыс. рублей пришедшим работать в школы выпускникам вузов

Первые 50 000 рублей педагог получит уже при поступлении на работу. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики, получат по 150 тысяч рублей. Такую инициативу озвучил в своих соцсетях врио главы Дагестана Федор Щукин. По его словам, новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года.

«Для нашей системы образования важны энергичные, грамотные, талантливые выпускники. Именно поэтому приняли решение, которое, уверен, станет серьёзным подспорьем для тех, кто только начинает свой путь педагога», – сообщил он подписчикам.

Первые 50 000 рублей педагог получит уже при поступлении на работу. Ещё 100 000 рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы.

Правительство Дагестана уже получило от главы поручение в ближайшее время утвердить порядок и условия выплаты пособия, а также обеспечить финансирование.

«Дорогие выпускники! Ваш выбор – работать и жить в родной республике, учить и вдохновлять детей – это самый важный и ответственный путь. Мы верим в ваш потенциал, свежий взгляд и смелые идеи. Меняйте, творите, и растите новое поколение дагестанцев», – напутствовал врио молодежь Дагестана.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru