Озеро Птичье на Ставрополье получило охранную зону

Водоем находится на территории Изобильненского муниципального округа на землях сельхозназначения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье создали охранную зону вокруг озера Птичье. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации региона.

Водоем находится на территории Изобильненского муниципального округа на землях сельхозназначения и является памятником природы. Площадь охранной зоны озера составляет 277,41 гектара.

Как следует из документа, участки у правообладателей не изымаются, однако на них вводится специальный режим использования. Так, отныне на территории зоны запрещены выжигание травы, добыча полезных ископаемых, сброс сточных вод, взрывные работы, разведение костров, мойка и заправка транспорта, использование пиротехники, а также размещение отходов. Также попадает под запрет установка электрических изгородей и любых ограждений для животных.

Правообладатели земельных участков около Птичьего озера могут быть оштрафованы за нарушение охранного режима и нести административную ответственность.

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