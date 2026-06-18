На Ставрополье расширили реестр базовых видов спорта на шесть пунктов

После расширения реестра в нём числятся 19 видов спорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье произошло значительное обновление в реестре базовых видов спорта, куда были добавлены шесть новых направлений. Это решение Министерства спорта России открывает новые возможности для региона в плане получения государственной поддержки для развития спортивной инфраструктуры и подготовки спортсменов.

Теперь к олимпийским видам спорта, которые уже были представлены в крае, добавлены волейбол, бадминтон и прыжки на батуте. В список неолимпийских видов спорта включены рукопашный бой и всестилевое каратэ. Кроме того, в программу Паралимпийских игр вошел спорт глухих, что подчеркивает важность инклюзивного подхода в спорте.

Базовые виды спорта – это те направления, которые считаются наиболее перспективными для развития в регионе. Они получают приоритетную поддержку, включая федеральные целевые субсидии в рамках госпрограммы «Спорт России». Эти средства направляются на развитие спортивных школ, дополнительную подготовку атлетов, приобретение необходимого оборудования и повышение квалификации тренерского состава.

Как сообщают в министерстве физической культуры и спорта Ставрополья, такая поддержка позволяет значительно улучшить условия для тренировок и подготовки спортсменов, что, в свою очередь, способствует повышению их конкурентоспособности на всероссийской и международной аренах.

После добавления новых видов спорта, общее количество направлений в реестре базовых видов спорта на Ставрополье достигло 19. Ранее в него входили десять олимпийских категорий, таких как футбол, тяжелая атлетика, бокс и плавание, а также три неолимпийских направления, включая самбо и восточные единоборства. Это расширение свидетельствует о стремлении региона развивать разнообразные спортивные дисциплины и поддерживать спортсменов на всех уровнях.

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