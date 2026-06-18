В Ставрополе проект помощи онкобольным детям получил гранд Президентского фонда

Сопровождать юных пациентов будут врачи, педагоги и психологи. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Благотворительный проект «Близкие люди 2.0», направленный на помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов.

Проект направлен на создание экосистемы психосоциальной реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями и их семей в Ставропольском крае. Главное отличие новой инициативы от предыдущих - формат «равный - равному».

«В этом проекте помогать ребятам бороться с болезнью и восстанавливаться после лечения будут дети-подростки, их родители - те, кто сами прошли длительное и сложное лечение и готовы протянуть руку помощи. Также сопровождать юных пациентов будут врачи, педагоги и психологи», - говорит рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Старт проекта запланирован на июль. Его участниками станут более 250 ребят, их родителей, братьев, сестёр и волонтёров. Всего планируется провести около 90 мероприятий.

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