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НовостиОбщество18 июня 2026 5:28

Благоустройство сквера «Новый» в Невинномысске выходит на финишную прямую

На территории идет укладка тротуарной плитки и установка освещения
Евгения ТОКАРЕВА
В "Новом" сквере оборудуют скейт-парк.

В "Новом" сквере оборудуют скейт-парк.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре в Невинномысске появится обновленное место для прогулок и отдыха – сквер «Новый». В настоящее время здесь ведутся завершающие работы по благоустройству.

Подрядчики заняты укладкой тротуарной плитки. Нновые дорожки появляются на основных пешеходных маршрутах и площадках сквера. Следующий этап - установка освещения, удобных скамеек и урн. Также появится современный санитарный модуль.

Для любителей спорта оборудуют зону воркаута и скейт-парк «Бетонный боул».

Преображение территории стало возможным благодаря голосованию жителей. За проект отдали 23 256 голосов. Работы идут в рамках госпрограммы по формированию комфортной городской среды.

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