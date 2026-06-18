Массовые нарушения санитарных требований нашли в сетевых магазинах Дагестана Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане после проверок в магазинах торговой сети обнаружили массовые нарушения. Специалисты Роспотребнадзора прошлись по точкам в Махачкале и Каспийске. Результаты оказались неутешительными: обнаружили системные нарушения хранения товаров, организации рабочих процессов и контроля за качеством продукции.

Среди наиболее серьезных замечаний – отсутствие раздельных помещений для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Температуру в холодильнике и влажность не контролировали. Кроме того, проверяющие выявили нарушения при сборе и хранении отходов.

Претензии возникли и к соблюдению требований гигиены персонала. В бытовых помещениях сотрудников не было раздельного хранения личной и рабочей одежды. Также администрация не представила документы, подтверждающие наличие медицинских книжек у работников и прохождение вакцинации. Из магазина изъяли партии продуктов без маркировки.

«По фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

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