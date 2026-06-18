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НовостиОбщество18 июня 2026 7:33

На Ставрополье застрахованные граждане смогут проверить цену медуслуг онлайн

Более 40 тысяч ставропольцев уже воспользовались данной услугой
Виктория КУЗНЕЦОВА
На Ставрополье застрахованные граждане смогут проверить цену медуслуг онлайн

На Ставрополье застрахованные граждане смогут проверить цену медуслуг онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае каждый гражданин, который получил медицинскую помощь, сможет проверить стоимость услуги в своем личном кабинете «Госуслуг» или на сайте ТФОМС по Ставропольскому краю. С 2025 года новой функцией воспользовались уже более 40 тыс человек.

Чтобы проверить данные на госуслугах необходимо в разделе «Здоровье» выбрать пункт «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости за указанный период времени, относящиеся к пользователю единого портала государственных и муниципальных услуг». В течении 24 часов справка должна появиться в личном кабинете.

На сайте ТФОМС СК можно найти не только стоимость услуг, но и сообщить об ошибке или неточности в оказанных медицинских услугах, а также распечатать справку на официальном бланке ТФОМС по Ставропольскому краю.

«Обращаясь к информации об оказанной медицинской помощи и ее стоимости, застрахованные ставропольчане могут проверить, все ли визиты к врачу, исследования и лечение были учтены, тем самым контролируя качество и объем оказанной помощи» – комментируют в ТФОМС по Ставропольскому краю.