На Ставрополье застрахованные граждане смогут проверить цену медуслуг онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае каждый гражданин, который получил медицинскую помощь, сможет проверить стоимость услуги в своем личном кабинете «Госуслуг» или на сайте ТФОМС по Ставропольскому краю. С 2025 года новой функцией воспользовались уже более 40 тыс человек.

Чтобы проверить данные на госуслугах необходимо в разделе «Здоровье» выбрать пункт «Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости за указанный период времени, относящиеся к пользователю единого портала государственных и муниципальных услуг». В течении 24 часов справка должна появиться в личном кабинете.

На сайте ТФОМС СК можно найти не только стоимость услуг, но и сообщить об ошибке или неточности в оказанных медицинских услугах, а также распечатать справку на официальном бланке ТФОМС по Ставропольскому краю.

«Обращаясь к информации об оказанной медицинской помощи и ее стоимости, застрахованные ставропольчане могут проверить, все ли визиты к врачу, исследования и лечение были учтены, тем самым контролируя качество и объем оказанной помощи» – комментируют в ТФОМС по Ставропольскому краю.