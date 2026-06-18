Жителя КЧР осудили за смерть знакомого от удара током Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Зеленчукском районе КЧР местного жителя приговорили к сроку за смерть знакомого. Днем 21 сентября 2025 года во дворе частного дома мужчина дотронулся до пилорамы под напряжением и умер. Причиной стал удар током, так как конструкция работала от сети без заземления. Виновным стал ее владелец.

Следователи выяснили, что владелец участка поставил ленточную пилораму, чтобы делать и продавать каркасные изделия. Он подключил её к сети 380 вольт, но заземление не сделал. Со временем изоляция кабеля стерлась, оголенный провод коснулся металлического корпуса – и вся конструкция оказалась под напряжением. Гость, который пришел к нему во двор, не знал об этом, случайно прикоснулся к металлу и получил смертельный удар.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесской Республики. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы.

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