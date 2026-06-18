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НовостиПроисшествия18 июня 2026 7:51

Лжеинвесторы обманули двух жительниц Ставрополья на 4,5 млн рублей

Аферисты обещали легких денег, но оставили без сбережений
Александра РУДЕНКО
Мошенники под видом инвесторов украли у двух жительниц Ставрополья 4,5 млн

Мошенники под видом инвесторов украли у двух жительниц Ставрополья 4,5 млн

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы села Покойного Буденновского округа Ставрополья потеряли 4,5 млн рублей из-за мошенников. Под видом криптоинвесторов аферисты предложили 52-летней ставропольчанке заработать. Женщина поверила обещаниям и перевела 1,5 млн рублей. Сперва она увидела «прибыль» и втянула в схему свою знакомую.

Вторая ставропольчанка отдала накопленные 2,2 млн рублей и еще 800 тысяч, которые взяла в кредит. Получив сумму побольше, аферисты неожиданно перестали выходить на связь. Тогда обманутые женщины поняли, что стали жертвами мошенников, и пошли в полицию.

«Следственным отделом ОМВД России “Буденновский” по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство», – рассказали в МВД Ставропольского края.

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