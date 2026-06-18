В регионах КМВ выделили 100 млн рублей на капремонт 23 домов

Фото: фонд капремонта СК

Власти определили подрядчика для капитального ремонта 23 домов в регионах КМВ. Объекты расположены в Минераловодском округе, а также в Пятигорске и Железноводске. Организации предстоит обновить 35 ключевых элементов зданий: крыши, фасады, фундаменты, а также инженерные системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения. На эти цели было выделено 100 млн рублей.

«Капремонт в данном случае — это не столько устранение последствий износа, сколько продление жизни зданий. Обновление инженерных сетей и конструкций позволяет сохранить жилой фонд, повысить его надёжность и адаптировать к современным требованиям эксплуатации», — комментирует гендиректор краевого Фонда капремонта Павел Корниенко.

Работы выполняются в рамках региональной программы капитального ремонта Ставропольского края. В 2026 году планируется отремонтировать 492 многоквартирных домов региона на сумму более 4,3 млрд руб.