Лук и свекла резко подорожали на Ставрополье за неделю

Овощи подорожали за неделю на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье за неделю с 9 по 15 июня 2026 года сильнее всего выросли цены на лук, свёклу и морковь. Об этом говорят данные еженедельного мониторинга Северо-Кавказстата.

Лидером подорожания стал репчатый лук – в среднем килограмм теперь стоит 62,6 рубля, что на 6,11% больше, чем неделей ранее. Свёкла подорожала на 4,61% – до 47,74 рубля за килограмм, морковь прибавила 2,94% и продаётся по 56,14 рубля. Яблоки тоже подскочили в цене – на 2,78%, до 153,98 рубля, а капуста – на 2,56%, до 51,4 рубля.

Среди других товаров, которые потяжелели для кошелька, – сливочное масло (+1,78%, 1278 рублей за килограмм), мука (+1,53%, 60,8 рубля) и соль (+1,52%, 23 рубля). Картофель и огурцы прибавили скромнее – 0,51% и 1,48% соответственно.

При этом некоторые продукты за неделю заметно подешевели. Куриные яйца потеряли в цене 1,93% – десяток теперь стоит в среднем 98,73 рубля. Куры охлаждённые и мороженые подешевели на 1,26% до 234,92 рубля за килограмм. Чёрный чай стал дешевле на 1,51% (1346 рублей за кило), вермишель – на 0,79% (121,7 рубля), а макароны высшего сорта – на 0,73% (128 рублей).

Незначительно снизились цены на подсолнечное масло (-1,16%), фруктово-ягодные консервы для детей (-1,01%), сметану (-0,49%) и гречку (-0,25%). В целом овощной набор продолжает дорожать, а мясо и молочка держатся стабильно.

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