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НовостиОбщество18 июня 2026 8:44

Пять чиновников в Андроповском округе Ставрополья уличили в нарушении гостайны

Глава муниципалитета, его заместитель и еще три сотрудника получили протоколы
Валерия КОЛОМИЙЦЕВА
Чиновникам грозят штрафы за нарушения государственной тайны

Чиновникам грозят штрафы за нарушения государственной тайны

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Андроповском округе Ставрополья УФСБ выявило грубые нарушения в работе с гостайной. Силовики узнали, что глава муниципалитета, его первый заместитель и еще три сотрудника администрации не соблюдали правила защиты секретной информации.

«Сотрудниками УФСБ России по выявлен ряд грубых нарушений при организации работы режимно-секретного подразделения, а также при ведении секретного делопроизводства. В отношении причастных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях», – говорится в сообщении УФСБ России по Ставропольскому краю.

Чиновники получили штрафы по административной статье «Нарушение правил защиты информации» по части государственной тайны. Как должностным лицам им грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Главе округа внесли представление с требованием устранить все нарушения.

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