Подачу воды снизят в Андроповском округе на 10 суток Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Андроповском округе Ставрополья на 10 суток снизили подачу воды на 30% в 20 населенных пунктах. Ограничение действует с 16 июня, но местная ресурсоснабжающая организация сообщила о нем только сегодня. Причиной назвали паводок, из-за которого вода стала мутной и ей требуется более длительная очистка и отстаивание.

Где снизилась подача воды в Андроповском округе

- Курсавка;

- Суркуль;

- село Крымгиреевское;

- Султан;

- Верхний Калаус;

- Куршава;

- Николаевское;

- Кунаковское;

- Солуно-Дмитриевское;

- Алексеевское;

- Красноярское;

- Воровсколесская;

- Водораздел;

- Дубовая Балка;

- Кианкиз;

- Янкул;

- Новый Янкул;

- Нижнеколонское;

- Верхний Янкул;

- Овражное;

- Каскадное;

- Подгорное;

- Казинка;

- село Ульяновка Минераловодского округа.

Ресурсонабжающая организация предупредила, что давление в сети снижено, а сроки возвращения к штатному режиму водоснабжения станут известны дополнительно.