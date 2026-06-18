Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Андроповском округе Ставрополья на 10 суток снизили подачу воды на 30% в 20 населенных пунктах. Ограничение действует с 16 июня, но местная ресурсоснабжающая организация сообщила о нем только сегодня. Причиной назвали паводок, из-за которого вода стала мутной и ей требуется более длительная очистка и отстаивание.
- Курсавка;
- Суркуль;
- село Крымгиреевское;
- Султан;
- Верхний Калаус;
- Куршава;
- Николаевское;
- Кунаковское;
- Солуно-Дмитриевское;
- Алексеевское;
- Красноярское;
- Воровсколесская;
- Водораздел;
- Дубовая Балка;
- Кианкиз;
- Янкул;
- Новый Янкул;
- Нижнеколонское;
- Верхний Янкул;
- Овражное;
- Каскадное;
- Подгорное;
- Казинка;
- село Ульяновка Минераловодского округа.
Ресурсонабжающая организация предупредила, что давление в сети снижено, а сроки возвращения к штатному режиму водоснабжения станут известны дополнительно.