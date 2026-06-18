Новый жилой квартал в Пятигорске: 53 гектара у подножия Кавказских гор

Жилой квартал «Лермонтов Парк» – проект комплексного развития территории. Фото: jk-orekhovaya.ru

Комплекс расположится всего в 10 минутах от центра Пятигорска – регионе с богатой культурой и историей, известным как федеральный бальнеологический курорт. Концепция нового проекта, объединяющего комфортную городскую среду, современную инфраструктуру и уникальное расположение, была представлена специалистам рынка недвижимости в апреле текущего года.

Жилой квартал «Лермонтов Парк» – проект комплексного развития территории будет построен на площади 53 гектара кроме жилых домов переменной этажности, включает в себя строительство коммерческой, социальной, образовательной и инженерной инфраструктуры.

Реализация первого этапа уже началась. На площади почти 6 Га ведется строительство 7 жилых домов с коммерческими помещениями на первых этажах, детского сада на 250 мест, благоустройство территории, которому отдано более 4 Га первого этапа строительства.

«Парад Девелопмент открыл новую страницу своей истории. Мы начинаем реализацию большого проекта комплексного развития территории - жилой квартал «Лермонтов Парк». Это «город в городе», который представит жителям практически полную автономию как в части инженерных коммуникаций, так и важных инфраструктурных объектов. При формировании девелоперского продукта мы руководствовались своим опытом работы в премиальном сегменте: акцент на окружении и выборе локации, наполнение проекта с учетом разных сценариев жизни будущих жителей, а также качестве строительства с учетом применения передовых технологий», – отметила Тамара Коломийцева, коммерческий директор «Парад Девелопмент».

В рамках проекта предусмотрено строительство образовательного кластера, фитнес – центра с крытым бассейном, спортивными секциями и зонами для активного отдыха. На территории будет создан сквер с зеленым лабиринтом, а также торгово-развлекательный центр с общественно – деловыми пространствами, ресторанами и другими необходимыми сервисами.

«Парад Девелопмент» – федеральный девелопер курортной премиальной недвижимости. С 2026 года девелопер приступил к строительству жилых проектов комплексного развития территорий в сегменте комфорт и бизнес-класса. В настоящий момент в портфеле девелопера 273 000 кв.м. недвижимости в стадии строительства, более 800 000 кв.м. на этапе подготовки.

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