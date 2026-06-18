Двух предпринимателей на Ставрополье посадят за гибель ребёнка на площадке

Фото: прокуратура Ставропольского края

В Буденновском округе Ставропольского края суд вынес приговор двоим предпринимателям. По их вине погиб 11-летний мальчик. Трагедия случилась 18 мая 2025 года на детской площадке в поселке Херсонском. Металлическая конструкция упала на ребёнка на спортивной площадке.

Как установили следователи, в июне 2023 года администрация и предприниматель заключили контракт на обустройство площадки. Там установили ворота для мини-футбола с баскетбольными щитами, но те оказались опасными – с производственными дефектами и нарушениями при сборке и монтаже.

«По окончании работ второй индивидуальный предприниматель, уполномоченный осуществлять строительный контроль за выполненными работами и качеством используемых материалов, принял работы с многочисленными нарушениями», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Разбираться в проблемах начали только после трагедии. Но было уже поздно. На предпринимателей возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг. не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека). После расследование дело отдали в суд. И хотя фигурантам грозило до шести лет колонии, они получили более мягкий приговор:

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 1 года 10 месяцев до 2 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере 300 тысяч рублей каждому», – уточнили в прокуратуре Ставропольского края.

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