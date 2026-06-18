В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на бензин Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане опровергли фейк о введении талонов на выдачу бензина. По социальным сетям гуляет видео с врио главы республики Федером Щукиным. Там он говорит об ограничениях продажи топлива. Оказалось, кадры сгенерированы нейросетью. Власти опровергают распространяющиеся сведения:

«Злоумышленники использовали видео, снятое во время поездки руководителя республики в поселок Мамедкала Дербентского района, где сейчас строятся новые дома для пострадавших от паводков людей. На него наложено фейковое аудио. Подобных заявлений руководитель республики не делал», – утверждают в администрации главы Дагестана.

Тем временем на Ставрополье топливный ажиотаж привел к опустошению заправок. На АЗС сотрудники не понимают, почему люди стоят часами в пробках и покупают как можно больше бензина. Власти опровергают дефицит, говоря, что запасов в крае достаточно.

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