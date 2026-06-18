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НовостиОбщество18 июня 2026 12:18

В Ставрополе 13 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Всего экзамен по этому предмету сдавали 2,5 тысяч школьников
Виктория КУЗНЕЦОВА
13 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Ставрополе

13 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Ставрополе

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 выпускников Ставрополя сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, подвели итоги в краевой столице. Более 80 баллов на экзамене получили 87 школьников.

«Стобалльниками стали Роман Кащаев, Варвара Струкова, Ольга Хвостикова, Михаил Щеглов, Владислава Храпач, Ангелина Котова, Сергей Киракозов, Татьяна Проскурина, Вероника Аксененко, Ульяна Иванченко, Татьяна Михайликова, София Кучеренко и Андрей Спарилуп из школ № 8, 9, 14, 15, 26, 34, 35, 39, 44, 45», – пишет мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Также увеличивается количество высокобалльников и по другим предметам. В этом году стало больше число выпускников, кто набрал более 80 баллов по химии, истории и литературе.