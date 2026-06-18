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НовостиОбщество18 июня 2026 13:04

На Ставрополье 9-классники с «двойками» по ГИА смогут получить рабочую профессию

Для них разработают специальную программу
Анастасия МАНУЙЛОВА
Школьники, не сдавшие ГИА, смогут получить профессию на Ставрополье

Школьники, не сдавшие ГИА, смогут получить профессию на Ставрополье

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На июньском заседании думы Ставропольского края депутаты приняли новые законодательные решения. Одним из них стало изменение краевого закона «Об образовании», которое касается 9-классников , не сдавших ГИА.

Теперь школьники, получившие неудовлетворительные оценки на государственной итоговой аттестации, могут не тратить время на пересдачу экзамена. Школьникам предложат сразу пойти и освоить рабочей специальность в колледж.

«Обучаться они будут на базе образовательных организаций, подведомственных краевому министерству образования. Перечень специальностей и список образовательных учреждений, порядок организации обучения будут утверждаться краевым правительством» – прокомментировали в думе Ставропольского края.

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