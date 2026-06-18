На Ставрополье 9-классники с «двойками» по ГИА смогут получить рабочую профессию

Школьники, не сдавшие ГИА, смогут получить профессию на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

На июньском заседании думы Ставропольского края депутаты приняли новые законодательные решения. Одним из них стало изменение краевого закона «Об образовании», которое касается 9-классников , не сдавших ГИА.

Теперь школьники, получившие неудовлетворительные оценки на государственной итоговой аттестации, могут не тратить время на пересдачу экзамена. Школьникам предложат сразу пойти и освоить рабочей специальность в колледж.

«Обучаться они будут на базе образовательных организаций, подведомственных краевому министерству образования. Перечень специальностей и список образовательных учреждений, порядок организации обучения будут утверждаться краевым правительством» – прокомментировали в думе Ставропольского края.

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