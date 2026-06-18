Туристку эвакуировали на вертолете с высокогорного перевала в КЧР

Фото: МЧС Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии спасли туристку, застрявшую на высокогорном перевале. Для ее эвакуации использовали вертолет МЧС Ми-8. Женщина получила травму ноги в месте слияния рек Ацгара и Уруп в Урупском районе. По данным спасателей, туристическая группа была зарегистрирована в МЧС.

Получив информацию о происшествии, группа спасателей, состоящая из 15 человек, отправилась на помощь туристке. Несмотря на сложные погодные условия они прошли перевал Сосновый-Урупский и достигли лагеря группы, который расположился на высоте 2800 метров. Общая протяженность маршрута, пройденного спасательной группой, составила 15 км.

«Сегодня с помощью авиации МЧС России женщину эвакуировали в город Черкесск и передали специалистам республиканского центра медицины катастроф», – комментируют в МЧС Карачаево-Черкесии.