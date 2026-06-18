На Ставрополье начинается прием заявлений на выдачу разрешений на добычу дичи

Заявления на разрешения для охоты на дичь принимают на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

Минприроды Ставропольского края объявило, что с 18 июня 2026 года начинается выдача разрешений на добычу водоплавающей дичи. Жители и гости региона смогут поохотиться на гусей, уток, лысух.

Ведомство на всякий случай напоминает. Разрешение позволяет охотиться на водоплавающую птицу только на территории общедоступных охотничьих угодий. Для получения необходимого документа надо подать заявление и заплатить 650 рублей госпошлины.

Заявления принимают в любом МФЦ на территории Ставрополья, также можно сделать это онлайн через портал Госуслуг. Помимо этого, можно прийти на личный прием в минприроды края по адресу: город Ставрополь, улица Голенева, 18. Всю дополнительную информацию можно узнать по номеру 8 (8652) 94-73-28.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru