Госслужащие Ставрополья создали ИИ-агентов вместе со Сбером

Прошедший практикум – частью программы по повышению цифровой грамотности и внедрению технологий генеративного ИИ в госуправлении края. Фото: пресс-служба Сбера

Представители банка не только изложили теоретическую основу, но и помогли госслужащим на платформа ГигаЧат Бизнес отработать применение генеративного ИИ в рабочих задачах.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов. Фото: Антон КУРАШЕНКО

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Технологии ИИ развиваются стремительно и уже находят применение как в бизнесе, так и в госсекторе. Создание ИИ-агентов внутри надежно защищенного контура особенно значимы для регионального правительства. Генеративный ИИ помогает выйти на новое качество управления. Автоматизируя отдельные процессы, он не заменяет людей, а усиливает их: жители края получают оперативные ответы на свои запросы и сокращение сроков рассмотрения обращений».

Госслужащие самостоятельно создавали и обучали ИИ-агентов под направление министерства и конкретную профессиональную роль. Каждый из участников разработал собственного «помощника», способного выполнять разные функции: анализ больших данных, подготовку черновиков служебных документов и ответы на типовые запросы.

Дмитрий Макаркин, и.о. министра, первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья:

«Цифровизация социально значимых сфер – один из векторов работы Ставропольского края в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Наша задача – повысить эффективность работы госорганов, упростить процесс получения госуслуг для граждан. Цифровые решения, в том числе ИИ, могут помочь автоматизировать бюрократические рутинные процессы в госсекторе, поэтому работа по повышению цифровой грамотности среди государственных служащих ведётся, и такие совместные проекты будут обязательно продолжены».

Прошедший практикум является частью программы по повышению цифровой грамотности и внедрению технологий генеративного искусственного интеллекта в госуправлении края.