Шесть километров электросетей прокладывают в юго-западном районе Ставрополя

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Ставрополе начали решать давнюю проблему с перебоями электричества в юго-западном районе. Жители не раз жаловались – из-за активной застройки нагрузка на старые сети серьезно возрастала. Начались частые отключения света. Теперь власти занялись модернизацией инфраструктуры.

Строительство новых кабельных линий специалисты закончили на три четверти. Они соединят действующий распределительный пункт на проспекте Кулакова с новым энергообъектом на Западном обходе. Из 6 запланированных километров проложено уже 4,5 километра проводов.

«После завершения работ часть жилых комплексов будет переведена на новые мощности. Так разгрузим существующие сети, повысим надежность электроснабжения и создадим резерв для дальнейшего развития Ставрополя», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Завершить все работы планируют до конца 2026 года. Следующий этап намечен уже на 2026-2027 годы. Специалисты проведут реконструкция ЛЭП и установку дополнительного оборудования на подстанциях юго-западной части города.

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