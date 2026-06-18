Затяжная весна и дожди вызвали нашествие комаров на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году жители Ставропольского края столкнулись с нашествием комаров. Люди жалуются, что по вечерам насекомые атакуют даже вдали от водоемов, проникают в квартиры и не дают спокойно спать. Особенно страдают дети – их кровопийцы кусают чаще.

Причина такого аномального количества этих насекомых – особые природные условия. Как объяснила замначальника отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Валентина Евтеева, затяжная влажная весна заболотила почву, а резкое потепление создало идеальные условия для размножения.

Но есть и хорошие новости: комары на Ставрополье практически безопасны и никаких серьезных заболеваний не переносят:

«На территории Ставрополья единственное регистрируемое заболевание, переносимое комарами, – это лихорадка Западного Нила. Но в 2024 году было зафиксировано всего девять на весь край. Это крайне незначительные цифры».

Спад активности насекомых ожидается, когда среднесуточные отметки температуры воздуха опустятся ниже +12 градусов.

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