Тысячи добровольцев со всего Кавказа ищут утонувшего в Сунже мальчика. Фото: МЧС по Чечне

В Ингушетии четвертый день ищут 8-летнего мальчика, утонувшего в реке Сунжа. Ребенок спас младшего товарища, вытолкав его на берег, но сам не справился с течением. У берегов собралось более двух тысяч человек – спасатели и волонтеры из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и других регионов. Они выстроились в живые цепочки и круглосуточно прочесывают дно.

Как сообщили коллеги из издания «Аиф-СК», поиски осложняются тем, что мальчик был почти без одежды – это мешает зацепкам за коряги. Водолазы работают вслепую из-за мутной воды, ощупывая дно руками. Также мешает погода: дожди подняли уровень воды в Сунже, видимость нулевая, а до 21 июня обещают ливни и град.

Несмотря на трудности, добровольцы обеспечивают спасателей палатками, водой и едой. Сроки операции неизвестны. В МЧС предупредили о возможных селях и подъеме уровня рек до опасных отметок в ближайшие дни.

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