На Ставрополье утвердили ежемесячную выплату для силовиков с июля до конца года

Мера поддержки будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года и затронет более 4,6 тысячи человек. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Думы Ставропольского края утвердили новую меру социальной поддержки сотрудников правоохранительных органов. В период с 1 июля по 31 декабря 2026 года им будет установлена ежемесячная денежная выплата в размере шести тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе парламента, на финансирование инициативы из краевой казны направят более 167 млн рублей. Поддержка коснётся свыше 4,6 тысячи человек и направлена на усиление защиты тех, кто обеспечивает общественный порядок. При этом, право на выплату не зависит от получения других мер господдержки.

Согласно правовому акту, средства будут перечисляться всем профильным работникам младшего начальствующего состава, включая сотрудников дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, кинологических подразделений, изоляторов временного содержания, отделов по делам несовершеннолетних, а также регионального Управления ФСИН, вневедомственной охраны Росгвардии и органов внутренних дел на транспорте.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru