В Кочубеевском округе на Ставрополье готовятся к уборочной кампании

В уборке будут задействованы 262 комбайна, 460 тракторов и 280 единиц грузового автотранспорта. Фото: администрация Кочубеевского округа

В Кочубеевском округе завершается подготовка к уборочной страде. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, в этом году аграриям предстоит убрать почти 62 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, что на тысячу га больше, чем в 2025-м.

В ходе традиционного предуборочного объезда полей руководители и специалисты ведущих сельхозпредприятий оценили состояние посевов и готовность к проведению работ. В уборке будут задействованы 262 комбайна, 460 тракторов и 280 единиц грузового автотранспорта. Общая площадь складских помещений превышает 160 тыс. кв. м, что позволит обеспечить хранение всего выращенного урожая.

«Высокая степень готовности сельхозпредприятий, наличие современной техники и развитой инфраструктуры хранения создают необходимые условия для проведения уборочной кампании в оптимальные агротехнические сроки и получения достойного результата», - сообщили в пресс-служба мэрии Кочубеевского округа.

Между тем, по итогам прошлого года округ показал высокие результаты по урожайности озимой пшеницы, ячменя, рапса, гороха, сахарной свёклы и картофеля.

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