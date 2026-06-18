В Предгорном округе на Ставрополье стартовал сбор черешни

Первыми сбор ягоды начали в крестьянско-фермерском хозяйстве села Этока. Фото: соцсети главы округа

Аграрии Предгорного округа на Ставрополье стартовала уборка черешни ранних сортов. Как сообщил глава округа Николай Бондаренко, первыми сбор ягоды начали в крестьянско-фермерском хозяйстве села Этока. На площади в десять гектаров здесь растут более 600 деревьев. В саду выращивают свыше десяти сортов крупной черешни, в том числе такие известные, как «Крупноплодная», «Мелитопольская черная», «Мечта» и «Дайбера». Они отличаются разнообразием вкусовых качеств и оттенков.

По его словам, свежая продукция уже нашла свой рынок сбыта. Помимо местных рынков, черешня отправится в города юга России – Ростов-на-Дону, Волгоград и Сочи.

«Выращиванием черешни в округе занимаются пять крестьянско-фермерских хозяйств. Они расположены в селах Этока, Новоблагодарное и Урожайное. Часть фермеров активно пользуется государственной поддержкой: им компенсируют затраты на саженцы для закладки новых садов и обновления старых насаждений, а также предоставляют субсидии на покупку техники и систем капельного орошения», – рассказал Бондаренко.

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