Киностудия взыскала 30 тысяч рублей с предпринимателя в Кисловодске

30 тыс. рублей взыскали с продавца товаров, которая нарушила авторские права. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске суд обязал женщину-предпринимателя выплатить 30 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Как сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края, иск к продавцу подали «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Поводом для разбирательства стала торговля на одном из маркетплейсов игрушками в виде Чебурашки.

Выяснилось, что реализуемая продукция была стилизована под товарные знаки, права на которые принадлежат истцам. В результате Кисловодский городской суд встал на сторону правообладателей.

С нарушительницы взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторские права, а также обязали возместить судебные издержки и оплатить госпошлину. На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье силовики накрыли точки незаконной продажи вейпов на три миллиона. Женщина продавала электронные сигареты и жидкости в двух магазинах.

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