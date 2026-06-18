Киностудия взыскала 30 тысяч рублей с предпринимателя в Кисловодске

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Кисловодске суд обязал женщину-предпринимателя выплатить 30 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Как сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края, иск к продавцу подали «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Поводом для разбирательства стала торговля на одном из маркетплейсов игрушками в виде Чебурашки.
Выяснилось, что реализуемая продукция была стилизована под товарные знаки, права на которые принадлежат истцам. В результате Кисловодский городской суд встал на сторону правообладателей.
С нарушительницы взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторские права, а также обязали возместить судебные издержки и оплатить госпошлину. На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье силовики накрыли точки незаконной продажи вейпов на три миллиона. Женщина продавала электронные сигареты и жидкости в двух магазинах.
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