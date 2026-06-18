Сотрудница салона связи на Ставрополье оформляла сим-карты без ведома клиентов

В сентябре 2025 года она без личного участия граждан оформляла на них абонентские номера. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

29-летняя сотрудница салона сотовой связи в посёлке Солнечнодольск Изобильненского района оформляла сим-карты на клиентов без их ведома ради премий, чтобы завысить показатели продаж и заработать премию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, в отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в неправомерном доступе к персональным данным горожан.

По данным следствия, в сентябре 2025 года женщина, стремясь искусственно завысить показатели продаж и получить дополнительные бонусы, оформляла на граждан абонентские номера без их ведома и личного присутствия.

Подозреваемая была задержана оперативными сотрудниками УБК и УФСБ. В ходе допроса она дала признательные показания. В настоящее время ведётся расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что московская киностудия взыскала 30 тысяч рублей с женщины-предпринимателя в Кисловодске. Компания уличила продавца в незаконном использовании товарных знаков.

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