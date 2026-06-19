В Ингушетии осудили скрывавшуюся от суда 53-летнюю организатора азартных игр

Женщина получила доход от незаконной деятельности в размере более 1,8 млн рублей. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии суд вынес приговор женщине, причастной к организации незаконного игорного бизнеса. Местная жительница была признана виновной в проведении азартных игр вне специально отведённой зоны.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год она, действуя в составе преступной группы, организовала подпольное казино в городе Малгобек. Для ведения деятельности использовалось компьютерное оборудование, а незаконный доход превысил 1,8 миллиона рублей.

Пытаясь избежать ответственности, женщина скрылась и была объявлена в розыск. Правоохранительным органам удалось установить её местонахождение и задержать. В итоге 53-летнюю фигурантку дела осудили по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

Стоит отметить, что это не единственный приговор по данному делу. Ранее, в декабре прошлого года, условные сроки от трёх до четырёх лет с конфискацией заработанных средств получили ещё трое участников организованной группы. Операцию по пресечению нелегальной деятельности провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии совместно с региональным управлением ФСБ.

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