Глава СКР поручил разобраться с незаконным гаражом в Минводах на Ставрополье

Застройщик, минуя все нормы, поставил гараж на пути у жильцов дома Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить о результатах проверки по обращению жильцов многоквартирного дома из г. Минеральные Воды Ставропольского края. В социальной сети размещено видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину жильцов многоквартирного дома на улице Чкалова.

В нем сообщается, что один из застройщиков возвел гараж вблизи жилого здания без соблюдения норм пожарной безопасности и санитарных требований. Из-за этого уменьшилась площадь парковочной зоны, также это создало препятствия движению личного и специального транспорта. Жильцы дома теперь опасаются за свою безопасность в случае возникновения экстренных ситуаций. При этом они обращались к руководству компании, но результатов это не принесло.

В СУ СК России по Ставропольскому краю по этому поводу была организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну доложить ему о предварительных и окончательных результатах этой проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru