Более тысячи устройств для изучения родного языка передали в детсады Ингушетии

Именно через язык дети приобщаются к истории своего народа, национальной культуре, традициям и духовно-нравственным ценностям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для более чем 30 детских садов из городов Карабулак, Сунжа и Сунженского района Ингушетии закупили новые образовательные комплекты. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, инициатива по оснащению дошкольных учреждений реализована на средства из внебюджетных источников.

Каждый набор включает в себя свыше тысячи единиц обучающих материалов: графические планшеты и специальные тематические карточки. Эти инструменты призваны помочь воспитателям сделать уроки ингушского языка для детей более наглядными, доступными и интересными.

В правительстве республики подчеркнули стратегическую важность этой задачи. Сохранение и развитие родного языка рассматривается как ключевой элемент воспитания подрастающего поколения. По мнению властей, именно через язык дети познают историю своего народа, приобщаются к национальной культуре, традициям и духовно-нравственным ценностям, что делает подобные проекты особенно значимыми.

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