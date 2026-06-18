В 2026 году капитальный ремонт проведут в 500 многоэтажках Ставрополья

В настоящее время ремонтируется более 240 крыш, 98 фасадов и 42 лифта. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Ставропольском крае планируется проведение капитального ремонта в 492 многоквартирных домах, что является частью масштабной программы обновления жилого фонда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Фонда капитального ремонта Ставропольского края, основные работы будут сосредоточены в регионе Кавказских Минеральных Вод и городе Ставрополе.

Всего запланировано выполнение около 800 видов ремонтных работ, включая ремонт крыш, лифтов, фасадов, подвалов и инженерных сетей. На сегодняшний день практически все работы законтрактованы, и заключены договоры с подрядными организациями.

В настоящее время ремонтируется более 240 крыш, 98 фасадов и 42 лифта, а также ведется проектирование еще 9 лифтов. Погода создает благоприятные условия для начала капитального ремонта, что позволяет оперативно приступить к выполнению запланированных работ

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