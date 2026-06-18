Кисловодский парк весной 2026 года стал самым посещаемым туристами в России

В этом году парку исполнилось 10 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Национальный парк «Кисловодский» стал самым посещаемым природным объектом в России по итогам весны 2026 года. Как сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды, с марта по май парк принял более 1,2 миллиона посетителей, причем наибольшее количество туристов было зафиксировано в апреле. В этом году парк отметил свой первый юбилей – ему исполнилось 10 лет.

Как говорится на сайте ведомства, популярность Кисловодского парка объясняется развитой инфраструктурой, наличием оздоровительных маршрутов и современного визит-центра, что создает комфортные условия для отдыхающих.

На втором месте по посещаемости оказался национальный парк «Лосиный остров» в Московской области, который за тот же период посетили 968 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров парк «Сочинский», принявший около 777 тысяч посетителей этой весной.

В общей сложности федеральные заповедники и национальные парки страны привлекли почти 4,5 миллиона человек за три весенних месяца, а с начала 2026 года их посетило уже более семи миллионов.

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