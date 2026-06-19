За долги по зарплате приставы в Ставрополе арестовали машину

Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль, принадлежащий предприятию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе двум работникам управляющей компании удалось получить зарплату необычным способом: предприятие расплатилось с ними автомобилем. Судебные приставы Октябрьского районного отделения арестовали служебную машину должника и передали её бывшим сотрудникам в счёт погашения задолженности.

Общая сумма долга составляла 458 тысяч рублей. Руководство управляющей компании долгое время кормило сотрудников обещаниями, но выплат так и не последовало. Тогда двое ставропольчан обратились в суд, который встал на их сторону и обязал организацию погасить задолженность в полном объёме.

Однако даже после судебного решения руководство не торопилось рассчитываться с работниками. Приставы возбудили исполнительное производство, предупредили должника о последствиях, но компания проигнорировала все предупреждения.

Тогда в ход пошли радикальные меры. Сотрудники службы арестовали и изъяли автомобиль, принадлежащий предприятию. Один из взыскателей забрал транспортное средство в счёт своей доли долга, а часть стоимости машины пошла на погашение задолженности перед вторым работником.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru