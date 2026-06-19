В Курортном парке Ессентуков впервые изъяли товар у нелегальных торговцев

В Курортном парке Ессентуков во время очередного рейда сотрудники управления общественной безопасности и муниципального контроля впервые применили радикальную меру - изъяли товар у незаконных продавцов. Конфисковано 12 коробок с очками, в числе которых солнцезащитные и для коррекции зрения - всего более 200 штук.
Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Владимир Крутников.
«Напоминаю: несанкционированная торговля на территории города запрещена и будет пресекаться. Изъятия теперь войдут в постоянную практику. Кому не жаль потерять свой товар и деньги - могут рискнуть, конечно», - написал мэр.
Рейды по пресечению стихийной торговли в парке проводятся регулярно, но раньше дело ограничивалось предупреждениями и протоколами. Теперь, администрация переходит к более жёстким мерам. Конфискация товара должна стать сдерживающим фактором для тех, кто продолжает игнорировать запрет.
В администрации уточнили, что работа по наведению порядка в Курортном парке продолжится.
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