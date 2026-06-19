19 июня более десяти тысяч девятиклассников Ставрополья сдают ОГЭ по выбору

Более десяти тысяч девятиклассников сдают экзамены 19 июня. Фото: Ольга ЮШКОВА.

19 июня в Ставропольском крае проходит государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов по предметам по выбору. Школьники сдают ОГЭ по биологии, литературе, физике, географии, информатике и немецкому языку (письменная и устная части).

«Основной период ОГЭ стартовал 2 июня и продлится до 6 июля. Сегодня свои знания проверяют более 10 тысяч девятиклассников, зарегистрировавшихся для участия в экзаменах», - рассказала Об министр образования Ставропольского края Мария Смагина в своих соцсетях.

Для проведения ОГЭ задействовано 82 пункта проведения экзаменов. Ход аттестации будут контролировать более 240 общественных наблюдателей, чтобы обеспечить объективность и прозрачность процедуры.

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