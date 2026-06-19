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НовостиОбщество19 июня 2026 5:44

19 июня более десяти тысяч девятиклассников Ставрополья сдают ОГЭ по выбору

Ход экзамена контролируют более 240 общественных наблюдателей
Евгения ТОКАРЕВА
Более десяти тысяч девятиклассников сдают экзамены 19 июня.

Более десяти тысяч девятиклассников сдают экзамены 19 июня.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

19 июня в Ставропольском крае проходит государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов по предметам по выбору. Школьники сдают ОГЭ по биологии, литературе, физике, географии, информатике и немецкому языку (письменная и устная части).

«Основной период ОГЭ стартовал 2 июня и продлится до 6 июля. Сегодня свои знания проверяют более 10 тысяч девятиклассников, зарегистрировавшихся для участия в экзаменах», - рассказала Об министр образования Ставропольского края Мария Смагина в своих соцсетях.

Для проведения ОГЭ задействовано 82 пункта проведения экзаменов. Ход аттестации будут контролировать более 240 общественных наблюдателей, чтобы обеспечить объективность и прозрачность процедуры.

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